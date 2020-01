Le portefeuille actuel de crédits de l’institution de microcrédit “Enda Tamweel” s’élève à 700 millions de dinars (MDT), lequel montant profite à environ 400 000 clients, soit pour lancer leurs projets ou comme fonds de roulement. C’est ce qu’a indiqué Kheireddine Kahia, responsable de la stratégie agricole et environnementale à Enda, cité par l’agence TAP.

S’exprimant en marge d’un atelier de réflexion sur “l’investissement dans le secteur agricole par et pour les femmes”, Kahia précise que les femmes représentent 65% des clients de Enda, ce qui correspond à près de 250 000 femmes.

Il a fait également fait que le nombre d’agriculteurs bénéficiant des services de financement de l’institution s’élève à 100 000, dont 60 000 sont des agricultrices.

Dans le même contexte, il a noté qu’un crédit octroyé à un agriculteur peut atteindre les 40 mille dinars, et que le remboursement est flexible et prend en considération ses capacités et moyens financiers

Kahia a rappelé que l’institution Enda, dotée d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine du microcrédit, œuvre à soutenir les tunisiens, dans les différents secteurs d’activité, afin de parvenir à réaliser leurs projets, ce qui permettra d’assurer leur inclusion financière et impulser le développement, notamment, dans les régions intérieures.

Le responsable a indiqué, en outre, que l’institution se penche actuellement, en coopération avec le Syndicat national des agriculteurs de Tunisie (Synagri), sur la finalisation d’un projet de convention, destiné à assurer un appui financier et un encadrement adéquat aux agricultrices tunisiennes.