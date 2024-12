Du 25 au 29 décembre 2024, la Cité de la Culture à Tunis vibrera au rythme de la troisième édition du “Souk El Kahina”, un événement citoyen et solidaire rassemblant plus de 60 artisans issus des différentes régions de Tunisie. Spécialisés dans les industries artisanales et alimentaires, ces exposants présenteront une riche palette de produits pour promouvoir leur savoir-faire.

Organisé par Enda Monde Arabe, cet événement annuel unique vise à mettre en valeur le patrimoine tunisien tout en encourageant la consommation locale. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir une grande variété de produits allant des tapis et textiles traditionnels aux aliments biologiques tels que le miel et le chocolat.



Soutenir les artisans et les petits producteurs

Le Souk El Kahina s’inscrit dans une démarche de soutien au marketing initiée par Enda et Enda Tamweel. L’objectif est d’aider les petits artisans et producteurs agricoles à développer leurs techniques de commercialisation, à mieux promouvoir leurs produits, et à rapprocher leur offre des consommateurs.

Le marché est ouvert tous les jours de 9h à 19h, jusqu’au dimanche 29 décembre 2024. Une occasion incontournable pour les amateurs d’artisanat et de produits locaux de soutenir l’économie solidaire tout en célébrant le riche héritage tunisien.