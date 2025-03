Inspiré des récits du patrimoine populaire et porté par la voix d’un conteur, “El Qawal” se veut un voyage conté à travers le temps, où le passé dialogue avec le présent et où l’histoire reprend vie.

Programmé dans le cadre des soirées ramadanesques d’Enda inter-arabe, le conte vivant “El Qawal” aura lieu à l’espace El Kahina-Cité Ettahrir, après l’iftar, ce vendredi 14 mars 2025, à partir de 21H00.

Mêlant conte et jeu théâtral, cette fresque, mise en scène et interprétée par l’animateur de théâtre Baghdadi Aoun, revisite l’une des plus grandes épopées de notre histoire : la geste hilalienne ou “Sirat Beni Hilal”, dans une relecture contemporaine à la manière du “fdaoui”, sur les traces de Jezia El Hilaliya, cette femme légendaire, cavalière, guerrière et poétesse, symbole de beauté et personnage de tragédie.

La création s’inspire notamment de “Jézia l’Hilalienne”, œuvre publiée pour la première fois par la Maison tunisienne de l’édition en novembre 1978, et écrite par l’écrivain, poète, journaliste, historien et chroniqueur radiophonique, feu M’hammed Marzouki (1956-1981).