La directrice générale du Centre international de développement pour la gouvernance locale innovante (CILG-VNG International), Neila Akrimi, annonce le lancement du projet “une ville inclusive pour une enfance heureuse”, et ce en partenariat avec l’observatoire d’informations, de formation, de documentation et d’études pour la protection de l’enfance.

Lors d’une conférence de presse organisée à Tunis, mercredi 29 janvier 2020, pour présenter les principales actions du CILG-VNG International en 2019 et celles projetées en 2020, Neila Akrimi a souligné que ce projet, qui durera 18 mois, vise l’inclusion des enfants et des adolescents des deux sexes dans la vie locale à travers une définition d’une politique de ville sensible aux droits des enfants.

Elle a ajouté que ce projet accordera aussi une attention particulière aux acteurs nationaux concernés par l’enfance, l’éducation, les affaires sociales, la décentralisation, la culture, les loisirs et le sport.

Elle a fait remarquer qu’un comité formé des représentants des ministères de la Femme, de l’Education, des Affaires locales, de la Jeunesse et des sports, des Affaires culturelles et des Affaires sociales, ainsi que des responsables de l’Observatoire d’informations, de formation, de documentation et d’études pour la protection de l’enfance et une délégation de l’Union Européenne veilleront à la mise en œuvre de ce projet.

Par ailleurs, l’intervenante a signalé que l’année 2020 sera marquée par le lancement d’un nouveau réseau des communes du Maghreb qui sera le focus d’une coopération décentralisée durable.

“Le CILG-VNG International continuera à prolonger et développer les activités de ses programmes en Tunisie et en Libye pour un appui encore plus affirmé à la transition démocratique, à la stabilisation et à la réforme de la décentralisation”, a précisé Neila Akrimi, signalant que le pouvoir local permet de réaliser cette transition de manière participative.

Elle a, en outre, annoncé le lancement bientôt d’un réseau d’institutions de pilotage des réformes de décentralisation. De même, un cadre d’échanges entre les communes des pays du Maghreb et entre les associations qui les représentent sera également monté, balisant le chemin d’une coopération décentralisée durable, a-t-elle fait savoir.

Par ailleurs, l’intervenante a signalé que le CILG-VNG International implémente actuellement cinq programmes d’assistance technique, à savoir, le programme Initiative pour une décentralisation effective et des municipalités attractives (IDEMA) financé par le ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas (2019-2022), le programme pour le leadership municipal en Tunisie mis en œuvre par le centre et la fédération canadienne des municipalités avec l’appui d’Affaires mondiales Canada (AMC) (2019-2022), le programme d’empowerment des communies mis en œuvre en collaboration avec la Fédération nationale des villes tunisiennes avec l’appui financier de la délégation de l’Union européenne en Tunisie (2018-2020), le programme Libya Local Governance and stabilization program et son extension Libya Local Pilot Projects avec l’appui financier de l’UE (2016-2019) et le programme Omproved Service Delivery and local accountability at local level en Libye mis en œuvre avec Democracy Reporting International (DRI) avec le soutien financier de l’UE (2019-2021).

D’après la responsable, ces programmes ont réussi tout au long de l’année 2019 à obtenir des résultats marquants ayant fortement soutenu l’opérationnalisation de la réforme de décentralisation.