Par an, l’INNORPI accorde en moyenne 500 brevets d’invention, dont 40% sont octroyés à des inventeurs indépendants. C’est ce qu’a fait savoir Riadh Soussi, directeur général de l’Institut, lundi 27 janvier 2020, soulignant que le reste des brevets sont accordés à des centres de recherche et des universités, et aussi à des sociétés privées.

La répartition des brevets est équitable entre l’ensemble des secteurs, mais moindre dans ceux des télécoms et du textile, dont l’évolution technologique est très rapide.

“Avec le lancement du Start up Act, nous estimons pouvoir renforcer ce nombre durant les années à venir, puisque nos jeunes promoteurs seront motivés à investir les domaines de l’innovation et l’invention”, a-t-il noté.

Le DG de l’INNORPI rappellera qu’outre l’octroi du brevet d’invention, qui se présente comme un titre de la propriété industrielle conférant à son titulaire un droit exclusif temporaire d’exploitation de l’invention, l’Institut œuvre également à assurer la protection des projets et des idées innovants.

C’est dans ce cadre qu’il invite les jeunes promoteurs à tirer profit des brevets relevant du domaine public, pour lancer leurs projets.

A noter qu’après délivrance du brevet, le monopole d’exploitation est valable pendant 20 ans, avant que le brevet tombe dans le domaine public.