La station de pompage n°2 située dans la région de Sidi Toumi (délégation de Beni Khalled), garantira l’approvisionnement en eau potable de près de 200 mille habitants relevant de cinq délégations du Nord du gouvernorat de Nabeul, a déclaré le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb.

Intervenant, vendredi, lors d’une visite effectuée à la station, le ministre a souligné que ce projet, d’un coût de 18 millions de dinars (MDT), résoudra le problème de l’eau potable au cours de la saison estivale pour les prochaines années et jusqu’à 2040.

Il a en outre rappelé que son département a fixé un objectif depuis 2016 pour réduire au maximum les points noirs qui souffrent d’une pénurie ou d’une irrégularité en matière d’approvisionnement en eau potable.

Selon Taieb, les points noirs sont en baisse, d’autant plus que plus de2/3 du budget du ministère de l’Agriculture et des ressources hydrauliques sont destinés à des projets d’approvisionnement en eau dans les différentes régions de la République.

De son côté, le PDG de la SONEDE, Mosbah Helali, a précisé que le projet de renforcement des ressources hydrauliques dans la région Nord du Cap Bon est un des plus importants projets réalisé par la SONEDE.

Ce projet permettra de satisfaire les besoins en eau potable des habitants des délégations de Menzel Bouzelfa, Béni Khaled, Menzel Temime, Menzel Hor, Kélibia, Hammam Ghezaz, et Kélibia, jusqu’au 2040.

Il a fait savoir que deux grands réservoirs ont été construits dans le cadre de ce projet, outre la réalisation de plus de 16 mille mètres de canaux et 3 stations de pompage.

Au cours de sa visite, le ministre a pris connaissance dans la région de Fondouk Jedid de la délégation de Grombalia, des composantes du projet de construction d’une nouvelle station de pompage d’eau qui sera lancée, début février 2020.

Le coût du projet est estimé à 47 millions de dinars. Cette enveloppe, a-t-il dit, sera fournie à travers la Banque allemande de développement (KFW) et va renforcer la capacité de l’ancienne station exploitée depuis 1984.

En outre, le ministre a pris connaissance du projet de réaménagement du projet d’Oued Abid d’approvisionnement en eau potable dans la délégation de Tekelsa, d’un coût de 15 MDT.

Ce projet prévoit ’électrification et l’équipement des stations de pompage et permettra d’améliorer le rendement du réseau hydrique, en réduisant le taux de perte d’eau.

Le projet qui est exploité de manière partielle, va contribuer à l’amélioration de l’approvisionnement en eau dans les régions de Sidi Issa, Dar Jondi, Hinchir Chadly, Mornaguia, Khechana, Oued Abid et Bou Habib, Tazergrane et Rtiba au profit de 15 mille habitants.