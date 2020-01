Une cinquantaine d’entreprises italiennes sélectionnées des quatre coins d’Italie, opérant dans différents secteurs d’activité, se réuniront à l’occasion du ” Meet Up Italo Tunisien 2020 ” qui se tiendra du 30 au 31 janvier 2020, à Gammarth, en vue d’établir et conclure des partenariats avec des entreprises tunisiennes.

Le Conseil international de femmes entrepreneurs (CIFE), a annoncé vendredi, dans un communiqué, organiser à travers sa cellule “CIFE Italie” présidée par Mariella Liverani, la rencontre ” Meet Up Italo Tunisien 2020″.

Cette rencontre de “Business networking” est organisée sous le patronage du ministre des Finances et ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale par intérim, Ridha Chalghoum, et en partenariat avec l’Ambassade d’Italie et la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie.

La rencontre débutera par une réunion plénière des institutions des deux pays le 30 Janvier 2020 et sera suivie par des Rencontres B2B, le 31 Janvier 2020.

Parmi les secteurs ciblés, il y a l’architecture, la transformation de matières plastiques recyclées, la mode et lunetterie, l’automotive (joints et garnitures), la mécanique, le tourisme académique, la formation pour artisanat, et l’industrie pharmaceutique.