Le programme “entreprise d’entraînement professionnelle”, lancé par la Conect, en coopération avec la Fondation Swisscontact, en 2014, a permis, jusque-là, la formation de 721 jeunes, dont 83% d’entre eux, soit 560 jeunes, ont été déjà embauchés, a affirmé Tarek Cherif, président de Conect, lors d’une conférence de presse, organisée à Tunis.

Il s’agit d’une formation virtuelle dédiée aux jeunes diplômés tunisiens, toutes spécialités confondues, dont l’âge varie entre 18 et 30 ans. L’objectif est de les faire profiter, durant une période de 3 mois, d’une formation dans plusieurs domaines, selon la méthode suisse.

” Nous sommes, aujourd’hui, en train de préparer le lancement de notre deuxième centre à Sfax, qui s’ajoutera à celui déjà existant dans la zone industrielle de La Charguia, et ce afin d’assurer une formation à un maximum de nos jeunes diplômés “, a-t-il noté.

Et d’ajouter que le nouveau gouvernement doit s’inspirer de cette expérience, en encourageant la mise en place de pareils centres, afin de pouvoir faire face au phénomène du chômage, qui ne cesse de s’accentuer.

Sur un autre registre, Cherif a fait savoir que la Conect s’est lancée, depuis trois mois, dans un plan de restructuration interne, ” dans le souci d’assurer plus d’efficacité et d’améliorer les services offerts à ses adhérents “, et ce, grâce à l’appui de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD).

” Vu l’élargissement de notre réseau et l’accroissement du nombre de nos adhérents, nous voulons redimensionner notre réflexion, nos outils et nos actions dans l’avenir, et ce, tout en s’inspirant des expériences réussites des patronats, à l’échelle internationale “, a encore précisé le président de la Confédération.