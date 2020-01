Une rencontre a eu lieu, dans la soirée de mardi 21 janvier, à la Résidence de l’ambassadeur du Royaume-Uni à La Marsa, avec le célèbre sculpteur britannique, Phillip King, en présence de représentants du secteur de l’art et de la culture en Tunisie.

Natif de 1934 et qui jouit d’une reconnaissance à l’échelle mondiale, ce sculpteur a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 11 ans. Il est l’invité de l’ambassade du Royaume-Uni en Tunisie en prévision de l’installation de l’une de ses œuvres dans le jardin de la Résidence.

Sa visite en Tunisie s’inscrit dans le cadre d’une action du gouvernement britannique pour l’acquisition d’œuvres d’art qu’il prête à ses différentes ambassades et institutions publiques à travers le monde.

Dans son allocution, l’ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis, Louise De Sousa, a souligné qu'”il est important que les œuvres placées dans la Résidence évoquent les relations entre la Tunisie et la Grande-Bretagne et traduisent les liens historiques et futurs entre les deux pays”.

Andrew Parratt, commissaire d’exposition, chargé de la sauvegarde de la Collection d’art au gouvernement britannique a parlé d’”une acquisition qui s’insère dans la politique du gouvernement visant à renforcer les liens avec les autres pays du monde à travers la culture et les arts”.

Après avoir choisi l’emplacement adéquat, Phillip King aura une nouvelle visite en Tunisie pour installer son œuvre dans un coin du jardin de la Résidence du Royaume-Uni à La Marsa. L’artiste souligne que sa sculpture sera la première œuvre placée dans un espace ouvert de la Résidence.

La soirée a été marquée par une présentation faite par le sculpteur qui est revenu sur un long parcours artistique de près de 64 ans. Il a longuement parlé de ses sculptures, ses voyages et ses expositions tout en évoquant les grands maîtres qui ont influencé son œuvre.

L’acquisition d’une œuvre de Phillip King revêt une grande symbolique puisque l’artiste est un enfant du pays. Il garde un lien assez profond avec la Tunisie et évoque ses souvenirs d’enfance dans un pays qui a largement influencé son œuvre.