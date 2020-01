Prônant une stratégie de consolidation, AMEN BANK a veillé à respecter ses grands équilibres bilanciels en s’assurant de la maîtrise de sa gestion des ressources et des emplois.

Ainsi, les dépôts de la clientèle se sont établis à fin décembre 2019 à 5 561,6 MDT, marqués notamment par l’évolution des dépôts d’épargne de plus de 6%, contre une baisse des crédits de 3,5% passant de 5 929,2 MDT à 5 721,6 MDT.

La stratégie de consolidation adoptée par AMEN BANK a abouti à un respect total des dispositions de la circulaire de la BCT n°2018-10 relative au Ratio « Crédits/Dépôts ». La banque a également su gérer convenablement son risque de liquidité tout au long de l’exercice 2019 avec un LCR largement respecté.

Les principaux indicateurs de rentabilité d’AMEN BANK poursuivent une progression continue avec une maîtrise notable de l’évolution des charges d’exploitation.

En effet, les états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 font apparaître un PNB de 404,8 millions de dinars, en augmentation de plus de 8% par rapport à décembre 2018, avec une évolution des intérêts et revenus assimilés de 11,6%, une augmentation des commissions perçues de 10,4% et une croissance maîtrisée de ses charges d’exploitation limitée à 49,1 MDT.

Le coefficient d’exploitation intégrant la contribution au Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires a atteint 39,2% en baisse par rapport à fin 2018.

Confirmant sa consolidation, le niveau de capitaux propres d’AMEN BANK a atteint 869,4 millions de dinars hors résultats de l’exercice.

Notons qu’AMEN BANK a été retenue par la Banque africaine de développement (BAD) pour bénéficier de trois lignes de crédits de 57,5 millions d’euros pour financer les besoins des PME, du secteur de la santé, de l’agriculture et agro-industrie et de l’industrie.

Enfin, répondant aux besoins de sa clientèle, AMEN BANK a lancé un nouveau produit de bancassurance visant à apporter, à un coût abordable, une couverture intéressante face aux aléas de la vie.