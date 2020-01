Le président de la République, Kais Saied, a reçu, mardi 21 janvier 2020 au Palais de Carthage, Fabio Massimo Castaldo, vice-président du Parlement européen et chef de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE).

L’entretien a permis de présenter le rapport final de la MOE UE sur les élections législatives et présidentielle 2019 et de passer en revue les résultats de l’action de la mission, indique un communiqué de la présidence de la République.

L’accent a été, également, mis sur la nécessité de poursuivre ce processus, basé sur la coopération et l’échange des points de vue entre la Tunisie et l’UE, précise la même source.

Cité dans le communiqué, le chef observateur de la MOE UE a salué les efforts de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), la réussite du processus électoral et l’interaction positive avec les électeurs.

Il a ajouté que le travail de la mission européenne s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle approche visant à instaurer un dialogue avec les pouvoirs politiques concernés pour faire le suivi des 27 recommandations mentionnées dans le rapport.

Fabio Massimo Castaldo a, par ailleurs, mis l’accent sur les relations de partenariat solide entre la Tunisie et l’Union européenne et les valeurs et principes qu’ils ont en partage, citant le respect du pluralisme, du dialogue et des droits de l’Homme.

Il a affirmé, à cet égard, la détermination de l’UE à continuer d’appuyer le processus démocratique en Tunisie et développer la coopération entre les deux parties dans les différents domaines.