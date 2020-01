Tech Booster Tunisie 2020, un programme sur mesure de création de start-up, sera lancé le 29 janvier 2020, dans la capitale, lors de la deuxième édition de TechDays, annonce l’APII, sur son site Web.

Il s’agit d’un programme de formation gratuite de l’initiative ” The next society “, visant à offrir un accompagnement ciblé à tout jeune entrepreneur, inventeur, chercheur, universitaire, ou ingénieur, intéressé par la création et le développement d’une start-up à partir de ses compétences scientifiques ou d’un projet de recherche.

Cet accompagnement sera assuré par des formateurs, experts et professionnels, lesquels identifieront les bonnes opportunités de marché et de financement. Ils veilleront, également, à établir un business model efficace et à faire bénéficier les jeunes promoteurs d’une visibilité locale et internationale.

Le programme de formation comprend trois modules de 5 jours chacun, qui seront organisés durant la période s’étalant entre février et mai 2020, suivis d’une session one-to-one avec les experts de la société d’accompagnement en innovation “U-Accelerator”.

Le Tech booster offrira, également, l’opportunité aux apprenants de participer à des rencontres ciblées avec des industriels et investisseurs en Tunisie. Les 3 projets lauréats, seront invités, en outre, à participer à l’évènement Emerging Valley, qui aura lieu, à Aix-en-Provence, en décembre 2020.

A noter que l’initiative ” The next society “, lancée par ANIMA Investment Network, réunit aujourd’hui plus de 300 organisations et 2 500 entrepreneurs.