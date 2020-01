L’Union africaine a décidé d’attribuer le prix continental de l’excellence scientifique “Kwame Nkrumah” au Pr Chedly ABDELLY, spécialisé en sciences biologiques et plus particulièrement en biotechnologie végétale.

Le prix lui sera remis lors du sommet de l’organisation panafricaine prévu les 9 et 10 février 2020 à Addis Abeba.

Directeur général de l’Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique depuis novembre 2017, Pr Chedly ABDELLY, s’est distingué par ses travaux sur l’identification et la valorisation des plantes extrêmophiles (adaptées aux milieux difficiles), la réhabilitation des sols salins et/ou pollués ainsi que l’amélioration de la productivité des plantes sous contraintes abiotiques sévères.

Pr Chedly ABDELLY a dirigé le Centre de biotechnologies de Borj Cedria de 2011 à 2017 et 3 laboratoires de recherche entre 2002 et 2010. Auteur ou co-auteur de près de 500 articles scientifiques, dont plus de 300 publications impactées, il a dirigé près de 50 thèses de doctorat et déposé 3 brevets.

Il a obtenu le Prix présidentiel de la recherche scientifique en 2016 en tant que meilleur chercheur et en 2018 en tant que directeur du meilleur laboratoire de recherche.

Le prix Kwame Nkrumah, créé en 2008, constitue la plus prestigieuse des récompenses délivrées par l’Union africaine.

Décernés à trois niveaux -national, régional et continental-, ces prix visent à rendre hommage aux hommes et femmes africains qui se sont distingués par leur contribution à la science pour le développement africain.

Il est à rappeler qu’en 2018, Mme Naziha Atti, professeur à l’Institut national des recherches agronomiques de Tunis (INAT), a fait partie des lauréats du prix Kwame Nkrumah pour l’excellence scientifique.

Et pour être complet, Kwame Nkrumah fut le premier président du Ghana, décrit comme indépendantiste et panafricaniste, pratiquement de 1957 à 1966 (de 1957 à 1960 comme Premier ministre, puis comme chef d’Etat de 1960 à 1966).