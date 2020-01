Treize sélections sont déjà arrivées en Tunisie pour prendre part à la 24e édition de la coupe d’Afrique des nations de handball (16-26 janvier en cours), en attendant l’arrivée des trois sélections manquantes demain mercredi.

La compétition débutera jeudi à la salle de Radès avec la participation de 16 sélections, qui est une première dans l’histoire de la CAN. Le vainqueur, faut-il rappeler, sera qualifié d’office pour les jeux olympiques de Tokyo 2020 et décrochera l’un des six billets disponibles pour l’édition 2021 du mondial de la discipline prévu en Egypte.

Le coordinateur au sein du comité d’organisation de la CAN, Abdelkader Boudriga a fait savoir, dans une déclaration à l’agence TAP, que plus de 900 visiteurs entre sportifs, techniciens, officiels et arbitres, sont attendus à cette occasion, outre un nombre important de supporters des pays en lice, ce qui en fait une véritable liesse sportive et touristique.

Et le responsable d’ajouter que “la Tunisie est fin prête pour accueillir cet évènement continental”.

“Le fait d’abriter cette CAN en Tunisie a contribué à l’animation des villes et des rues tunisiennes, plus particulièrement, dans la capitale et au Cap-Bon, à travers des manifestations de rues telle le tournoi de “street handball” qui a animé plusieurs jours durant la région du Cap-Bon”, a-t-il fait remarquer.

Selon Boudriga, le comité d’organisation de la CAN compte sur l’apport des membres du “Club Tunisie” en tant que structures d’experts et de dirigeants de handball, à même de hisser le niveau de ce rendez-vous, devenu un défi national.

“Tous les intervenants dans le domaine du handball ont été conviés pour réfléchir aux moyens susceptibles de garantir le succès de la compétition”, a assuré le coordinateur.

Ce dernier affirme, par ailleurs, que plusieurs personnalités des domaines du sport et de la culture de Tunisie et d’ailleurs ont été conviées à assister à la CAN, indiquant que la Tunisie abritera en marge de la compétition les différentes activités afférentes aux structures de la Confédération africaine de handball (CAHB).

Et de souligner, en outre, la qualité des préparatifs engagés en prévision de la cérémonie d’ouverture de la CAN, ce qui atteste de l’aptitude de la Tunisie à accueillir de tels évènements sportifs.

Boudriga explique que les rencontres programmées pendant la journée inaugurale se tiendront dans les salles de Hammamet, Radès et Nabeul et qu’à partir de la 2e journée ce sont seules les salles de Radès et Hammamet qui accueilleront les rencontres.

A Hammamet, a-t-il encore précisé, la salle omnisport a été revêtue d’un nouveau parquet à l’occasion de la CAN.

Quant aux séances d’entrainement des différentes sélections, elles se feront dans les salles de Nabeul, Béni Khiar, Grombalia, Hammamet et Radès.