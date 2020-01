Finalement Haftar a quitté la capitale russe sans signer l’accord de cessez-le-feu. Fayez al-Sarraj avait pourtant signé cet accord en présence des médiateurs russe et turque.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a estimé que des progrès ont été réalisés lors des discussions sur la crise libyenne en dépit de l’échec sur la formalisation d’un accord.

“Les négociations impliquant les délégations entre les deux camps, qui ont duré environ sept heures, étaient chapeautées par les ministres turcs des Affaires étrangères et de la Défense, Mevlut Cavusoglu et Hulusi Akar, également invités à Moscou, et leurs homologues russes, Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou. Aucune rencontre physique entre Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar n’a cependant eu lieu, selon le président du Conseil d’Etat libyen (l’équivalent d’un Sénat) basé à Tripoli, Khaled al-Mechri” rapporte RT France.