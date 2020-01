La garde douanière a saisi des marchandises d’une valeur globale de 244,3 millions de dinars (MDT) en 2019, dont 179 kg d’or d’un montant de 19,4 MDT, des quantités de tabac et de cigarettes d’une valeur de 17,7 MDT.

Près de 29 237 patrouilles ont été effectuées par les unités de la garde douanière au cours de la même période ayant permis de déjouer 8 323 opérations de contrebande.

La garde douanière a saisi des marchandises et des véhicules destinés à la contrebande estimés à 129 MDT, a souligné le directeur général de la Garde douanière, le colonel Mokhtar Fetoui, cité par la TAP, lors d’une conférence de presse, tenue lundi 13 janvier 2020 au siège de la direction générale de la douane.

Les opérations de saisie concernent également les monnaies étrangères (euros, dollars, dinars libyens, dinars algériens) d’une valeur de 5,3 MDT, le prêt-à-porter (13 MDT), des pilules d’ecstasy (294 mille dinars), des carburants (1,5 MDT), des chaussures de sport (2 MDT), des boissons alcoolisés (1,5 MDT) et des produits alimentaires (2,6 MDT).

D’autres marchandises non moins importantes ont été saisies, à savoir des lingots de cuivre et leurs dérivés estimés à 5,3 MDT, des roues pneumatiques (1,1 MDT), du bétail (6,2 MDT), des médicaments (475 000 dinars), des feux d’artifices (656 000 dinars) et des équipements électroniques (4,1 MDT).

Le chef de la brigade douanière de Tataouine (sud de la Tunisie), Sofiène Ferjanin, a fait savoir à l’agence TAP que la plupart des opérations de contrebande qui ont été déjouées proviennent de la Libye vers la Tunisie, affirmant que les personnes impliquées sont des Tunisiens et des Libyens.

Il a souligné que le rythme des patrouilles s’est intensifié surtout pendant les périodes marquées par de grandes menaces sur les frontières, comme c’est le cas pour cette période.

Et de poursuivre que les opérations de la garde et de l’investigation sont concentrées actuellement sur les frontières tuniso-libyennes, compte tenu de la mauvaise conjoncture dans ce pays frère, affirmant que la garde douanière poursuit ses efforts à l’effet de la protection de l’économie nationale et de la préservation de la sécurité dans le pays.