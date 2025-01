La mise en exploitation du nouveau Système d’Information Douanier « SINDA 2 », visant à moderniser et à transformer en profondeur les processus douaniers en Tunisie, entrera en phase expérimentale d’ici la fin de l’année 2025, a indiqué le Colonel Chokri Jabri, porte-parole de la Direction générale de la Douane

Dans une interview réalisée au studio de l’Agence TAP, il a précisé que la douane tunisienne a déjà entamé les opérations de développement de ce système d’information, qui sera totalement opérationnelle en 2026.

Le projet du système d’information douanier « SINDA 2 » constituera un saut qualitatif pour l’action de la douane tunisienne, d’autant plus qu’il intègre l’usage des technologies modernes, permettant ainsi la numérisation des transactions douanières (zéro papier).

Le système d’information « SINDA 2 » va revêtir plus de transparence, d’efficacité, et de rapidité aux services douaniers, en facilitant les procédures, et en répondant aux attentes des des opérateurs économiques.

Ce système d’information va intégrer tous les acteurs économiques qui entretiennent des opérations avec la douane, lesquels seront en mesure de traiter leurs dossiers et d’effectuer leur paiement électronique, à travers cette plate forme.

Ainsi, la digitalisation contribuera à la création d’un climat favorable à l’investissement, en facilitant les échanges commerciaux et en réduisant les délais et les coûts, a conclu le porte-parole de la Direction générale de la douane.