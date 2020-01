La directrice générale de la Cité des sciences à Tunis, Dorra Ghorbel, a annoncé, vendredi 10 janvier 2020, que l’ouverture du village des sciences de Kébili est prévue pour 2020, alors que le village des sciences de Kasserine démarrera fin 2020 ou début 2021.

Au cours d’un point de presse tenu à la cité des sciences à Tunis, Ghorbal a donné un aperçu du programme scientifique de la cité des sciences pour l’année 2020, qui comporte un grand nombre d’activités scientifiques dont 17 nouvelles activités. Il s’agit de journées scientifiques, de divers ateliers, des conférences internationales, de festivals de jeux, une foire du livre, des sessions de formations en Astronomie, des écoles d’été et la nuit des chercheurs.

“La programmation de 2020 se caractérise par l’organisation de nouveaux ateliers scientifiques, telles que la nutrition végétale, la préparation de solutions, la transformation bactérienne, l’identification des espèces de champignons et plusieurs autres thèmes scientifiques”, a-t-elle indiqué.

Ghorbal a affirmé que la conférence internationale sur la vulgarisation scientifique se tiendra les 17 et 18 mars prochain. l’objectif de cet événement est d’améliorer le dialogue sciences-société en renforçant la vulgarisation scientifique et les intéractions entre les scientifiques et les citoyens pour promouvoir la recherche et l’innovation.

En 2020 la cité des sciences prendra part à la fête des mères qui est célébrée le dernier dimanche de chaque mois de mai à travers l’organisation de workshops et des concours. Au rendez-vous: des cadeaux, de la musique et des animations ludiques.

Parmi les nouveautés figurent également des ateliers scientifiques, qui seront organisés le week-end de chaque semaine, ainsi que des soirées astronomiques chaque deux mois.

Par ailleurs, la directrice de la cité des sciences a relevé que des ateliers de formation en sciences humaines et en langues se tiendront dans le cadre du programme 2020 de la cité des sciences.

“Cette nouvelle programmation a pour but de renforcer les activités de la cité des sciences et leur contenu et aussi de rapprocher les sciences du grand public dans les différentes régions et d’attirer un plus grand nombre de visiteurs dont le nombre s’est élevé à plus de 100 mille en 2019, a-t-elle ajouté.