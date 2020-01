Une réunion de coordination tuniso-onusienne s’est tenue mercredi 8 janvier 2020, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères par intérim, Sabri Bachtobji, consacrée à l’examen des préparatifs sur le terrain dans le cadre du plan d’urgence conjoint, en prévision de tout flux humain massif en provenance de Libye si la situation se détériore dans ce pays.

La réunion s’est déroulée en présence du Coordonnateur résident des Nations unies en Tunisie, Diego Zorrilla, et des représentants du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que des représentants des ministères et structures tunisiens concernés.

Sabri Bachtobji a souligné au cours de cette réunion la nécessité d’accélérer le rythme des réunions de coordination entre toutes les structures et les parties concernées et d’assurer une bonne préparation effective à toute répercussion humanitaire éventuelle de la détérioration de la situation sécuritaire en Libye.

A cet égard, il a souligné l’engagement du président de la République à préserver la sécurité nationale de la Tunisie et la dignité des demandeurs d’assistance et secours humanitaires, tout en leur assurant une couverture sociale et psychologique, dans le cadre des obligations internationales de la République tunisienne.

De leur côté, les représentants des structures internationales ont salué les efforts déployés par l’Etat tunisien à faire face à tout afflux massif en provenance du territoire libyen, soulignant la volonté de l’organisation des Nations Unies et de la communauté internationale de soutenir ces efforts et d’aider la Tunisie dans cette délicate situation régionale.

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a souligné, en présidant la réunion du Conseil de sécurité nationale, que “tout indique que la situation en Libye est susceptible de connaître davantage de complication”, mettant l’accent sur la nécessité que les préparatifs à l’échelle nationale en prévision de ces développements potentiels soient à la hauteur de l’événement.

La situation en Libye connaît une nette escalade des batailles militaires entre les parties en conflit, pouvant entraîner un flux de réfugiés vers la Tunisie.