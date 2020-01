Dans un communiqué qu’elle vient d’éditer, la Chambre syndicale nationale des exportateurs de l’huile d’olive (relevant de l’UTICA) dénonce les déclarations du président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Abdelmadjid Ezzar, et de quelques responsables régionaux de l’UTAP qui ont accusé les exportateurs de corruption et de malversations. Elle qualifie ces accusations d’“irresponsables“ et d’“infondées“.

Pour ce faire, la Chambre indique qu’elle se réserve le droit de poursuivre en justice tous ceux qui véhiculent ces rumeurs infondées qui salissent un secteur clé de l’économie tunisienne.

Ainsi au moment où il est plus que jamais nécessaire de trouver des circuits pour écouler la récolte record de cette année et de booster les exportations d’huile d’olive tunisienne en améliorant la valeur ajoutée, le torchon brûle entre les exportateurs et les agriculteurs.