Le programme du mois de janvier 2020 au 4ème Art à Tunis prévoit des représentations théâtrales ainsi que d’autres événements parallèles.

Les représentations théâtrales commencent avec “Le Nom du Père”, mise en scène de Marwa Manai et production du jeune théâtre national relevant du Théâtre national tunisien (TNT).

Trois représentations sont prévues ce week-end (10, 11 et 12 janvier).

La pièce est un huis clos familial avec au casting, Zeineb Henchiri, Mariem Ben Youssef, Abdelhamid Naouara, Slim Dhib et Adib Hamdi. Sept ans après leur départ de chez eux, deux frères et deux sœurs se retrouvent. Suite au décès de leur père, ils reviennent chez eux pour un diner en famille.

La lecture du testament se fait selon les instructions de leur défunt père. Un invité mystérieux frappe à leur porte et le dîner est plusieurs fois retardé. Des secrets se dévoilent et des souvenirs refont surface.

Dans le programme parallèle, “Cinéma Le Paris” se tient chaque mercredi et démarre ce 08 janvier avec le film “Mezzouna, après la Chute” de Romain André, Elisa Le Briand, Anne Saint-Araille et Mohammed Saber Zammouri.

Le 4ème art renoue avec le rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes intitulé “Happy Hour” qui rassemble, chaque jeudi, des artistes de différents genres musicaux. Le démarrage sera le jeudi 09 janvier (18h) avec “Reflections” de Farah Haj Amor au Chant et Elyes Blagui au Piano.

La programmation parallèle prévoit aussi des expositions ainsi que des débats au café politique qui sont organisés, chaque dernier mercredi du mois, en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert Tunis.

Voici le programme des représentations théâtrales tunisiennes du mois:

– 17, 18 et 19 janvier : ” Stampede ” mise en scène de Walid Daghsni et produite par le Centre national des Arts dramatiques et scéniques (CNDS) du Kef

– 24, 25 et 26 janvier : “Illusion” de Nizar Saidi, production de Fan Art Productions

– 31 janvier : ” Marché Noir ” d’Ali Yahyaoui