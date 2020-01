Le groupe du Parti Destourien Libre (PDL) au Parlement appelle à la tenue d’une plénière en présence des ministres de la Défense nationale et des Affaires étrangères consacrée à la position de la Tunisie de l’intervention militaire en Libye.

Dans une correspondance adressée au président du Parlement, Rached Ghannouchi, le PDL précise vouloir écouter les deux ministres et informer les Tunisiens sur la position officielle de la Tunisie et des mesures à prévoir pour protéger le territoire national.

Le bloc appelle le Parlement à se prononcer, ouvertement et fermement, contre une intervention militaire en Libye et à inscrire sa demande à l’ordre du jour des travaux du bureau de l’Assemblée.

Les élus du PDL rappellent avoir présenté le 26 décembre 2019, une demande pour la tenue d’une plénière et auditionner les deux ministres. Mais jusqu’à ce jour, aucune réponse n’a été apportée, selon la même source qui met en garde contre la décision du parlement turc d’envoyer des forces militaires en Libye et ses répercussions sur la sécurité en Tunisie.

Dans sa correspondance, le bloc parlementaire du Parti Destourien Libre critique le mutisme de la présidence de la République et l’ambiguïté de la position de la Tunisie face à une question aussi cruciale.

Le groupe regrette, dans le même sens, l’absence d’informations et de précisions sur la visite non annoncée du président turc, Recep Tayyip Erdogan, en Tunisie le 25 décembre 2019, accompagné d’une délégation de hauts responsables dont le ministre de la Défense et le chef des renseignements turcs.