Sami Smaoui, proposé au poste de ministre des Technologies et de l’Economie numérique par le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, est ingénieur en informatique et sciences de l’information, de Bilkent University (Turquie).

Né le 15 novembre 1974 à Tripoli, Smaoui a également un diplôme de master “Executive MBA” obtenu en janvier 2010 à South mediterrenean University.

Smaoui a occupé, depuis 2018, le poste de directeur général en charge du pôle nouveaux projets au Groupe UTIC (Groupe Chaïbi). Entre 2007 et 2017, il a également occupé plusieurs fonctions au sein de l’entreprise Hewlett-Packard (HP et HPE), d’après des données communiquées par la présidence du gouvernement.

Il est co-fondateur et membre du conseil de TACT (Tunisian association for communication and technology) depuis 2011, et membre élu du conseil de la Chambre tuniso-américaine de commerce (TACC) de 2007 à 2017.

Il est marié et père de deux enfants.