L’UTICA (Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat) considère que “le rejet du gouvernement Jemli par l’ARP constitue un signe de bonne santé de l’expérience démocratique tunisienne”.

L’organisation patronale réitère l’impératif de former un gouvernement indépendant, disposant d’une vision claire et de hautes compétences, en vue de relever les enjeux économiques et sociaux qui se posent actuellement, au pays.

Elle appelle à lancer des réformes urgentes, à regagner la confiance des Tunisiens, à rétablir le rythme de la croissance et des investissements nationaux et à réaliser l’unité nationale.

L’UTICA souligne, aussi, l’impératif de choisir une personnalité nationale indépendante pour diriger le prochain gouvernement.

Cette personnalité doit bénéficier de la confiance des différentes forces nationales, avoir un rayonnement national et international et de hautes compétences pour pouvoir relever les énormes défis dans les différents secteurs auxquels notre pays est confronté.

La centrale patronale a appelé les différentes forces nationales à prendre conscience de la sensibilité de cette conjoncture et des risques auxquels notre pays est confronté au niveau national et international, les invitant à surmonter les tiraillements pour l’intérêt de tout le peuple tunisien.

Pour rappel, l’ARP a rejeté, vendredi soir, le gouvernement Jemli avec 134 voix contre, 72 pour et 3 abstentions.

