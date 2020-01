Proposée au poste de ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagent du territoire, Raoudha Jebari épouse Larbi est née le 03 janvier 1961 à Tunis.

Elle est diplômée d’architecture et d’urbanisme de l’ITAAUT (Institut Technologique d’Art, d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis) à Tunis. Elle a également obtenu un diplôme européen dans le domaine de la sécurité incendie de l’Institut supérieur de sécurité incendie et protection de l’environnement.

Entre mars 1993 et mai 2015, elle a occupé le poste de directeur des études architecturales et techniques à la Direction générale des bâtiments civils au sein du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.

Raoudha Jebari est mariée et mère de 3 enfants.