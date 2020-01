La prochaine Conférence des parties de la convention cadre de l’ONU sur le Climat ou COP26 aura lieu dans la ville écossaise de Glasgow, du 9 au 20 novembre 2020 sous la présidence du Royaume-Uni. Elle sera la plus importante après celle de Paris.

Les pays partenaires seront appelés rendre “leur Contributions déterminées au niveau national (NDC), (plans nationaux d’action climatique établis en vertu de l’Accord de Paris), plus ambitieuses”.

Celles-ci (NDC) sont essentielles pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris (2015) en matière de température et pour éviter les effets les plus graves du changement climatique, tels que des orages, inondations et sécheresses plus fréquents et plus violents”, selon l’UNCCC.

La COP25, qui s’est tenue à Madrid (Espagne), fut un échec cuisant, selon des écologistes.