La zone touristique de Tabarka-Ain Draham enregistre une affluence considérable de touristes locaux et étrangers, notamment, des Algériens. De même pour les passages frontaliers de Melloula (délégation de Tabarka), Babouch (délégation d’Ain Draham) et Jelil (délégation de Ghardimaou). Les réservations dans les hôtels sont en hausse et doivent enregistrer leur pic, ce mardi, à la veille du Nouvel an.

Depuis le 1er décembre 2019, le passage frontalier de Melloula enregistre 7 mille arrivées par jour, en hausse de 30%, par rapport à la même période de 2018, fait savoir, mardi, à l’agence TAP le commissaire régional au tourisme, Aissa Marouani.

Du 1er janvier 2019 à ce jour, environ 1 million 10 mille Algériens sont arrivés, en Tunisie, via le seul passage frontalier de Melloula, sur un total d’un million 250 mille entrées, à travers les trois passages frontaliers réunis, Melloula, Babouch, Jelil.

Durant cette même période, les hôtels ont réalisé environ 528 mille nuitées, en hausse de 12,9%, par rapport à 2018, avec un taux d’occupation de 33% (+4% par rapport à 2018).

L’année 2019 est la meilleure année, depuis 2011, au niveau de tous les indicateurs touristiques, souligne Marouani.