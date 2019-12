Un concours destiné aux étudiants en droit, titulaires d’au moins une licence, sera organisé les 4 et 5 janvier 2020 à l’initiative de l’organisation “I Watch”.

“L’objectif est d’élaborer un projet de loi sur la transparence dans la vie publique”, a souligné l’organisation dans un communiqué publié sur sa page officielle.

Le concours sera organisé en présence d’experts en droit et des membres de l’organisation, précise le communiqué.

Les participants au concours seront répartis en six groupes de quatre personnes qui élaboreront un projet de loi tout en se référant au projet de loi proposé par le gouvernement relatif à la transparence et à l’éthique de la vie politique.

A travers ce projet de loi, le gouvernement aspire à la garantie de la transparence dans la vie politique aux niveaux national, régional et local afin de mettre fin aux pratiques douteuses des acteurs politiques à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

Selon ce projet de loi, les acteurs politiques sont définis comme étant les personnes qui occupent des postes de responsabilité au sein de l’Etat et de toutes les structures centrales, régionales ou locales soit par élection ou par nomination.

Il s’agit également des présidents des partis politiques, des secrétaires généraux, des membres des bureaux exécutifs et des présidents des organisations nationales et des instances indépendantes ainsi que toute personne influente dans la vie politique par ses idées et ses programmes.

Il est aussi indiqué que toute personne qui compte se présenter aux élections législatives, présidentielles, locales ou régionales ainsi que les personnes qui exercent des fonctions au sein du gouvernement ou des cabinets présidentiels ou ministériels doivent effectuer leurs déclarations des biens conformément aux dispositions de la loi N°46 de 2018 portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt dans le secteur public.

A noter que les recommandations des groupes de travail du concours seront présentées au parlement par l’organisation I Watch afin d’améliorer le cadre juridique relatif à la garantie de la transparence dans la vie publique.