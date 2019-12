Un salon dédié à l’artisanat tunisien se tiendra, du 6 au 15 février 2020 à Jeddah (Arabie Saoudite), avec la participation de plus de 150 artisans exerçant dans plusieurs secteurs, annonce jeudi la Fédération Nationale de l’Artisanat.

Organisé avec l’appui de l’Office National de l’Artisanat et le Centre National des Exportations (CEPEX), ce salon s’étale sur une surface de plus de 2000 m2, dans l’un des plus principaux centres commerciaux à Jeddah.

Plusieurs secteurs de l’artisanat seront représentés lors de ce salon dont la poterie, le verre soufflé et la céramique.

Les artisans souhaitant participer à ce salon sont appelés à soumettre leurs candidatures avant le 10 janvier 2020, précise la fédération.