A fin novembre 2019, le volume des exportations des industries de cuir et de la chaussure (ICC) a atteint 1,517 milliard de dinars, contre 1,391 milliard de dinars enregistrés au cours de la même période de l’année 2018, soit une hausse de 9,1%.

Selon les données du Centre national du cuir et de la chaussure (CNCC), la filière habillement en cuir détient la part du lion dans ce domaine. Ses exportations ont atteint, durant les 11 premiers mois de 2019, 27,1 millions de dinars, soit une hausse de 96,4% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Les autres filières ont connu, également, une progression atteignant 18,1% pour les accessoires et composants (44,4 MDT) et 17,7% pour les tiges de chaussures (340,1 MDT).

Par contre, la filière cuirs, peaux et pelleterie a connu, à fin novembre 2019, une régression de 22,2% pour atteindre 54,2 MDT contre 69,7 MDT à fin novembre 2018.

S’agissant des importations des ICC, elles ont progressé de 5,6%, au terme des 11 mois 2019, atteignant 1,084 milliard de dinars, contre 1,026 milliard de dinars, durant la même période de l’année dernière.

Les produits les plus importés sont les tiges de chaussures (127,2 MDT), les cuirs, peaux et pelleterie (551,6 MDT) et les accessoires et composants (206,7 MDT).

Par contre, les importations de la maroquinerie ont enregistré, à fin novembre 2019, une baisse de 3% par rapport à la même période 2018 ou la valeur des importations pour cette filière a atteint 78,3 MDT, contre 80,7 MDT en 2018.

Selon les données du CNCC, la balance commerciale du secteur a affiché, au cours des 11 premiers mois 2019, un taux de couverture des importations par les exportations de 140%.