Le Théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture organise une manifestation en dehors de Tunis intitulée “Les Nuits du Théâtre de l’Opéra”, prévue du 26 au 29 décembre à Sousse, a annoncé la Cité de la Culture.

Cet événement aura lieu entre le Théâtre municipal et le Centre culturel de la ville de Sousse. Il s’inscrit dans le cadre des représentations régionales qu’organise le Théâtre de l’Opéra.

Le Théâtre de l’Opéra avait déjà organisé une première manifestation régionale intitulée “Les Nuits du Théâtre de l’Opéra à Hammamet”. Elle avait eu lieu du 20 au 23 août 2019 au Centre Culturel International de Hammamet au Cap Bon.

La journée inaugurale sera avec des performances artistiques du Ballet de danse tunisienne, qui auront lieu devant le théâtre municipal de Sousse.

La soirée se poursuivra au Théâtre municipal avec un spectacle intitulé “Aswat mena al jihat” présenté par la Troupe nationale de musique et des vocalistes de Sousse. Il sera placé sous la direction des maestros Mohamed Lassoued et Tahar Guizani.

La clôture de la manifestation aura lieu au Théâtre municipal avec un concert intitulé “Nuit Lyrique” de l’Orchestre et Chœur de l’Opéra de Tunis sous la houlette du maestro Fadi Ben Othman.

Le programme prévoit des créations réalisées par des artistes dans les divers pôles artistiques à la Cité de la culture, à savoir le Pôle Musique et Opéra, le Pôle théâtre et arts scéniques et le Pôle Ballet et Arts chorégraphiques.

Voici le programme complet des spectacles :

Jeudi 26 décembre

· Devant le théâtre municipal de Sousse (17h): Performances artistiques du Ballet de danse tunisienne

· Au Théâtre municipal (19h) : Spectacle “Aswat mena al jihat” présenté des la Troupe nationale de musique et des vocalistes, sous la direction de Mohamed Lassoued et Tahar Guizani.

Vendredi 27 décembre

· Au Théâtre municipal de Sousse (19h): Pièce de théâtre “Don Quichotte, céder le passage” dramaturgie et mise en scène de Chedli Arfaoui.

Samedi 28 décembre

· Au Centre culturel de Sousse (17h) : “Bnet Wasla ” du ballet de l’opéra de Tunis et “Chawchra ” de Selim Ben Safia et Marwen Al Rawin du Centre chorégraphique tunisien

· Au Théâtre municipal de Sousse (19) : Spectacle “Geel” (Génération) du nouveau Ballet des danses tunisiennes

Dimanche 29 décembre

· Au Théâtre municipal de Sousse (17h) : Concert “Nuit Lyrique” de l’Orchestre et Chœur de l’Opéra de Tunis sous la houlette du maestro Fadi Ben Othman.

Le tarif d’entrée est fixé à 20 dinars pour tous les spectacles, à l’exception de la pièce “Don Quichotte”, le billet est de 15 dinars.