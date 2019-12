Quasiment inexistants sur la scène –surtout quand il s’agit de traiter de questions politiques et stratégiques-, les think tanks se sont multipliés après le 14 janvier 2011. Sept ans après, ce phénomène ne semble pas près de se tarir puisqu’un nouvel acteur débarque sur ce «marché».

Il s’agit de l’Association de veille et d’analyses stratégiques et prospectives (AVASP), dont l’initiative revient à trois personnalités, Mahdi Tej, Souheil Nebli et Raouf Yahyaoui. C’est lui qui semble le plus proche de la thématique –d’où sans nul doute sa nomination au poste e président- dont ce nouveau think tank fait son objet.

Diplômé des université Paris II Assas (maîtrise en droit privé), René Descartes Paris IV (master en pratique de la prospective des questions internationales), Sorbonne Paris IV (doctorat en géopolitique et prospective), et du Collège de l’OTAN (Monographie et évaluation de la menace au Sahel).

Il exerce également depuis 2013 comme chercheur à l’Institut de recherche en géopolitique et Géoéconomie de Rabat et au Centre des Stratégies pour la Sécurité du Sahel Sahara de Nouakchott.

Il enseigne aussi à l’Institut de défense nationale, à l’Ecole supérieure de guerre et à l’Ecole supérieure des forces de sécurité intérieure, et dirige depuis 2007 le cabinet Global Prospect Intelligence spécialisé dans la conception de techniques prévisionnelles d’anticipation et de prospective, veille, intelligence géopolitique et géoéconomique, sécurité et stratégies de gestion de crises, pour le Maghreb, le Sahel, l’Afrique et la Méditerranée.

Le second partenaire dans ce projet, Souheil Nabli, secrétaire général du think tank, vient, lui, du monde de l’entreprise.

Ex-DG de Tunisie Recouvrement, il est actuellement gérant de NABLI SOUHEIL ASSISTANCE ET CONSEIL. Il a également –ou a eu- une casquette politique. Membre du bureau politique du parti Al Badil, il en a démissionné avec deux autres fondateurs en octobre 2017.

Colonel major de la sûreté nationale retraité, Raouf Yahyaoui exerce aujourd’hui –au sein d’un cabinet (North Point Security Services) créé en février 2019 comme expert en sûreté privée, protection rapprochée, protection des entreprises et sites sensibles et Gestion du risque, auditeur-Inspecteur et Instructeur en sûreté de l’aviation civile.

Auparavant, il avait officié comme conseiller du ministre du Transport en charge de la sûreté de l’aviation civile, du transport maritime et du transport terrestre et ferroviaires, chef de la sûreté de l’aéroport international Tunis-Carthage (Police des frontières et des étrangers), sous-directeur de la protection des hautes personnalités et des édifices nationaux au Ministère de l’intérieur, directeur central à l’Office de la Marine Marchande et des Ports, et directeur à l’Office de l’aviation civile et des aéroports de Tunisie.

Le think tank que ce trio a créé se propose de contribuer à «fournir les analyses prospectives dans les différents domaines stratégiques national, régional et international en organisant des débats, séminaires, études et recherches exploratoires et prospectives» et de «procurer un espace de réflexion et de recherche aux élites nationales ayant de l’expérience et des connaissances dans les domaines stratégiques ainsi avoir des relations de partenariat avec des associations similaires à l’intérieur qu’à l’extérieur».

