Le nouveau comité directeur de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), élu jeudi, lors d’une Assemblée Générale Ordinaire Élective, a décidé de créer un centre dédié au changement climatique, appelé Centre Tunisien sur le Changement climatique (CTCC) et sera présidé par Mehdi RGAYEG.

Cette décision qui s’inscrit dans le cadre des grands axes de la stratégie du nouveau comité directeur, vient témoigner de l’importance des composantes de la nouvelle économie et des acteurs impliqués dans sa formation pour assurer un développement économique inclusif”, indique vendredi, dans un communiqué, l’IACE.

Pour un mandat de trois ans (2024-2026), ce comité présidé par Amine Ben Ayed a, aussi, décidé de créer une commission s’intéressant à la nouvelle économie et de focaliser ses efforts sur la consolidation de la position de l’IACE en tant que Think-Tank, en évitant toute confusion avec les missions assurées par les syndicats et les autres associations professionnelles.

A travers ses publications et ses manifestations, l’IACE contribue à l’évaluation des règlementations, des procédures, des lois qui pourraient entraver le bon fonctionnement de l’économie.

Il s’agit également d’assurer le suivi et la proposition de réformes des politiques publiques et de veiller à la communication des bonnes pratiques de gestion et de gouvernance auprès des entreprises.

En ce qui concerne l’engagement sociétal, l’IACE orientera ses efforts, sous la direction du nouveau comité, vers la sensibilisation et l’éducation économique, ainsi que vers l’engagement sociétal de l’entreprise dans le but de renforcer la logique de l’entreprise citoyenne.

Des actions seront ainsi mises en place en collaboration des partenaires divers et les jeunes seront de plus en plus impliqués.