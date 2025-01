Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti a reçu le président du think tank américain « National Council on Arab-US Relations » Delano Roosevelt dans le cadre de sa visite effectuée en Tunisie du 24 au 28 janvier 2025.

L’entretien a été l’occasion d’examiner la coopération avec le « National Council on Arab-US Relations », notamment dans le domaine des échanges culturels et scientifiques, de la mise en relation des acteurs économiques des deux pays, et de la promotion de la Tunisie et de sa civilisation ainsi que les avantages préférentiels offerts par son climat d’investissement et la diversité de son produit touristique, lit-on dans un communiqué publié mercredi par le département.

Le ministre a mis en avant la solidité des relations historiques d’amitié et de coopération tuniso-américaine depuis plus de deux siècles évoquant, en ce sens, le Traité de paix et d’amitié signé en 1797 entre les deux pays.

Il a souligné la volonté de la Tunisie de promouvoir davantage ces relations de manière à servir les intérêts des peuples des deux pays.

Il convient de noter que le président du think tank américain et la délégation qui l’accompagnait, ont effectué une visite au siège de l’Académie diplomatique internationale de Tunis, au cours de laquelle il a donné une conférence sur le rôle joué par Les États-Unis d’Amérique dans la région de l’Afrique du Nord durant et après la Seconde Guerre mondiale, en appui aux causes de libération nationale dans la région.