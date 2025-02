Face aux défis économiques, sociaux et climatiques que traverse la Tunisie, l’innovation dans les modèles de financement aet les approches de développement local deviennent une priorité. C’est dans cette perspective que Microfinanza et Value Development ont organisé un atelier stratégique intitulé “Développement local et écosystèmes durables :

Innover les approches et les instruments de financement pour l’avenir de la Tunisie”, qui

s’est tenu ce jeudi 27 février 2025 à l’Occidental Lac Tunis.

Cet événement visait à capitaliser sur les expériences existantes, identifier les bonnes pratiques et explorer des solutions innovantes pour répondre aux besoins des territoires tunisiens. En rassemblant bailleurs de fonds et partenaires au développement (Banque Mondiale, DUE, AICS, GIZ, ONU, ONUDI, PNUD, KFW, FAO, Swiss Contact), structures de l’inclusion financière publiques et privées (ACM, BFPME, Orange) ainsi que des institutions internationales et des structures d’appui (Ambassade des Pays-Bas, UTSS, ADEME, Forvis Mazars, Chambre de commerce italo-arabe), l’atelier a favorisé le dialogue et la réflexion sur les initiatives de co-construction du développement local, avec une approche axée sur l’impact.

Un laboratoire de réflexion pour des solutions concrètes

Les discussions ont porté sur des thématiques clés telles que :

• L’innovation financière au service du développement local : inclusion financière, fonds

à impact régional, accès aux marchés et aux services financiers pour les entrepreneurs

locaux.

• L’innovation sociale pour renforcer les écosystèmes territoriaux : structuration des

filières agricoles, entrepreneuriat social, transition écologique et adaptation aux changements climatiques.

• Les secteurs de production stratégiques en Tunisie et les partenaires nationaux et

internationaux pouvant favoriser leur essor.

• Le financement des infrastructures et des services : modernisation des outils

d’investissement, renforcement des institutions financières locales, cadre réglementaire

et opportunités d’investissement public-privé.

• Le rôle stratégique du partenariat public-privé pour assurer la solidité et la pérennité

des initiatives locales de développement.

• L’importance du capital social : le renforcement des liens entre les acteurs locaux,

l’implication des communautés et la création d’un climat de confiance sont essentiels

pour garantir la réussite des initiatives de développement.

Pourquoi cette rencontre ?

Avec une économie marquée par un fort potentiel entrepreneurial et la résilience des petites et moyennes entreprises, la Tunisie se trouve à un tournant stratégique. La nécessité d’une approche plus inclusive et durable du développement local s’impose, en cohérence avec la Vision Tunisie 2035. En s’appuyant sur les nombreuses initiatives mises en place au cours de la dernière décennie et présentées lors de cette rencontre, ce think tank ambitionne de poser les bases d’une démarche collective et innovante. L’objectif est de formuler des propositions concrètes pour un modèle de développement régional plus équilibré et efficace, capable de répondre aux besoins réels des communautés locales tunisiennes.

La rencontre a été conçue et modérée par les représentants des structures organisatrices :

Pour Microfinanza : Giampietro Pizzo, Katia Raguzzoni et Fabio Malanchini ; pour Value

Developement, Marouane Chikhaoui et Mohamed Madhkour

Fort de plus de 24 ans d’expertise, Microfinanza est un acteur clé de l’inclusion financière et de l’accès au financement. La société a réalisé de nombreux projets à travers le monde, notamment en Afrique subsaharienne, en Asie, en Amérique latine, dans la région MENA et en Europe. En collaborant avec plus de 100 organisations internationales, Microfinanza continue de promouvoir des solutions financières durables et inclusives à l’échelle mondiale.

www.microfinanza.com

Fondé en 2014, Value Development est un cabinet de conseil spécialisé dans

l’assistance technique et le conseil en développement. Animé par un engagement

en faveur du développement durable, il apporte une valeur ajoutée aux

programmes socio-économiques inclusifs et à la promotion de l’égalité. Son

parcours est marqué par l’innovation et une quête constante d’excellence,

contribuant activement au progrès socio-économique.”

www.value.tn