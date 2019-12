La bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi, en territoire négatif. Le TUNINDEX perd 0,14% à hauteur de 6 974,71 points dans un volume total 3,472 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,578 MD de ses capitaux à 18,40D avec une baisse de 0,54%.

Le titre SIMPAR s’est échangé à 36,56D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une augmentation de 2,98 %, suivi du titre UBCI (+ 2,98% à 29,99D). Le titre HANNIBAL LEASE a quant à lui, réalisé une hausse de 2,97 % à 4,85D.

Dans le vert, les titres ATTIJARI LEASING et TELNET HOLDING ont gagné respectivement 2,88% et 2,76%; pour clôturer à 10,69D et à 9,30D.

A la baisse, le titre CELLCOM a chuté de 5,75 % à 3,60D, suivi de SOTETEL (-3,05 % à 5,08 D). Le titre MAGASIN GENERAL, a quant à lui, régressé de 3 % à 30,07 D.

Dans le rouge, les titres UADH et CIL ont réalisé une baisse respective de 3% et de 2,95% à 0,97D et à 15,43D.