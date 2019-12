Les sociétés de nettoyage manuel et électronique et de collecte des déchets ménagers relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) demandent d’activer le paiement de leurs dûes afin d’assurer leur pérennité, la propreté de l’environnement et la situation de leurs agents.

Ces sociétés qui ont établi des contrats avec les municipalités et le ministère des Affaires locales et de l’Environnement ont indiqué dans un communiqué, dont la TAP a reçu, dimanche, une copie, que la non reception de ces dus leur a causé des difficultés financières qui ont impacté leur situation générale.

Le communiqué indique qu’elles craignent d’être ignorées par les municipalités et le ministère des Affaires locales et de l’Environnement.

Pour rappel, ces sociétés ont, jusqu’à 2020, des contrats avec les municipalités et ledit ministère dans le cadre de marchés relatifs au programme national de la propreté et de l’esthétique de l’environnement.