Monastir : 150 tonnes de résidus verts collectés lors d’une campagne de propreté à Zaouiet Kontech

La municipalité de Zaouiet Kontech, dans le gouvernorat de Monastir, a organisé, mercredi, une campagne de propreté conjointe pour le ramassage de 150 tonnes de résidus verts (Des déchets de figuiers de barbarie).

Cette campagne s’est focalisée sur l’enlèvement des déchets des figuiers de barbarie, qui avaient été arrachés par les services du commissariat régional au développement agricole (CRDA) dans les quartiers d’Al Houda, Assad Ibn El Fourat et la cité des martyrs, a indiqué le secrétaire général chargé de la gestion des affaires de la municipalité de Zaouiet Kontech, Belgacem Sghaier, à l’Agence TAP.

Elle s’est déroulée en collaboration avec les municipalités voisines des délégations de Zéramdine, Jemmel et Béni Hassen, et en coordination avec le gouvernorat de Monastir, selon Sghaier.

Dans le même contexte, des déchets ménagers et industriels ont été collectés sur les rives d’oued Béni Fouli à Zaouiet Kontech, a-t-il fait savoir, notant que six camions et quatre grues ont été mobilisés lors de cette opération.

Par ailleurs, le département des affaires municipales du gouvernorat de Monastir, a programmé, en coordination avec 31 municipalités, 13 campagnes de propreté conjointes avec les municipalités voisines au cours du mois de décembre courant, dont trois ont déjà eu lieu dans les municipalités de Zaouiet Kontech, Sidi Bennour et Sayada, selon la responsable du département, Faten Mejri.

Selon la même source, il est également prévu qu’une nouvelle campagne de propreté soit menée demain, jeudi, sur un plan régional.