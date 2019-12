Les statistiques des déchets électroniques dans la région arabe, c’est le thème de l’atelier régional qu’abrite la ville de Tunis, du 16 au 18 décembre 2019.

Organisée à l’initiative du bureau régional arabe de l’UIT (Union internationale de télécommunication), l’ONU, la CESWA et le CITET (institution hôte), cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs et des résultats attendus de l’Initiative régionale arabe de l’UIT sur “l’environnement, le changement climatique et le télécommunications d’urgence”.

Dan un communiqué publié jeudi 12 courant, le CITET précise que les objectifs assignés à cette manifestation consistent à renforcer les capacités des pays arabes et les assister à établir des statistiques internationales comparables sur les déchets électroniques.

Il s’agit, également, de les initier aux méthodes de statistiques et de partager les expériences et les connaissances dans le domaine des déchets électroniques, précise la même source.

L’atelier vise en outre à permettre la mise en place d’une équipe formée aux capacités techniques de collecte de déchets électronique et de présenter une approche visant à cibler les lacunes et les besoins dans ce secteur.