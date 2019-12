Une délégation tunisienne, conduite par le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, chargé de la gestion du ministère des affaires étrangères, Sabri Bachtobji participe au 1er Forum d’Assouan pour la paix et le développement durable, qui se tient en Egypte les 11 et 12 décembre courant.

Prennent part à ce Forum, des chefs d’Etat africains, le président de la Commission de l’Union africaine, des représentants d’organisations régionales et internationales ainsi que les ministres des affaires étrangères des pays africains.

Selon un communiqué rendu public mercredi par le département des affaires étrangères, ce forum vise à examiner les moyens de renforcer l’investissement dans les ressources du continent africain, parallèlement au développement de son infrastructure, et ce en vue d’atteindre les objectifs du développement durable, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Ce forum a également pour objectif d’atténuer les retombées des conflits en Afrique sur le développement durable et d’encourager les institutions financières internationales à soutenir les projets de développement en Afrique.

Les travaux du Forum d’Assouan pour la paix et le développement durable porteront sur les défis sécuritaires et économiques, la coopération interétatique en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, outre la promotion du rôle des pays de l’Union africaine dans la résolution des crises en Libye et dans les Etats sahélo-sahariens.