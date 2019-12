L’UTICA a organisé, le mardi 10 décembre 2019, un séminaire sur les «Objectifs de développement durable et le secteur privé» en collaboration avec le bureau des Nations unies à Tunis, l’IRSET, le patronat danois DI, et le Danish Arab partenership programme, en présence de Diego ZORILLA, coordonnateur résident des Nations unies en Tunisie, et Sami MARROUKI, président de l’IRSET et du réseau Pacte Mondial Tunisie.

En marge dudit séminaire, Samir Majoul, président de l’UTICA, a signé la lettre d’adhésion de l’UTICA adressée à António Guterres, secrétaire général de l’ONU. Par cette lettre, l’UTICA adhère officiellement à Global Compact, annonce son engagement pour les ODD et l’Agenda 2030 et son objectif de doubler le nombre des entreprises adhérentes dans les trois prochaines années. Par cette adhésion l’UTICA s’engage notamment à s’atteler à la mise en œuvre des principes du pacte mondial et des objectifs du développement durable dans ses activités syndicales et au sein des entreprises économiques affiliées.

Ouvrant les travaux de ce séminaire, M. Majoul a affirmé que l’organisation de cette manifestation consacre la valeur citoyenne de l’entreprise et du patronat, et démontre l’engagement responsable du secteur privé.

En effet, elle se tient le 10 Décembre, date qui mémorise la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Il a ajouté que l’UTICA a choisi cette journée pour annoncer son engagement pour les ODD et a voulu par cet acte symbolise l’approche de l’UTICA comme une approche de droits de l’Homme, et aussi rattacher le concept ODD à un développement humain juste, équitable, durable et global.

Le président de l’UTICA s’est félicité du partenariat entre l’UTICA et le système des Nations unies en Tunisie, et avec l’Institut pour la Responsabilité Sociale de l’Entreprise Tunisienne

(IRSET), qui est responsable de la gestion du réseau Global Compact en Tunisie.

Ce partenariat vise le renforcement de l’engagement des entreprises privées au Pacte Mondial des Nations Unies, et les encourage à adhérer à la stratégie de développement durable (Agenda 2030).

Il a également salué le partenariat de l’UTICA avec ses partenaires patronaux et institutionnels dans les domaines se rattachant aux ODD à savoir le BIT, le Projet DAPP, et les deux organisations consœurs, la DI du Danemark et NHO de la

Norvège.

M. Majoul a affirmé que le secteur privé est aujourd’hui la locomotive du développement et du progrès. Créateur de la valeur et de la richesse, il offre des postes d’emploi pour les jeunes, il produit des biens et services qui facilitent et améliorent la vie des populations, et il fait aussi véhiculer un ensemble de valeurs humaines et universelles…

Aujourd’hui, nous devons réunir nos forces, pour booster les adhésions des entreprises et renforcer le réseau tunisien au Pacte mondial des Nations unies qui cherche à faire de la durabilité de l’entreprise une force transformatrice dans la réalisation d’un avenir sûr, durable et partagé.

M. Majoul a souligné le fait que l’agenda 2030 des ODD est une opportunité pour les entreprises privées et que l’atteinte de ces objectifs ne sera possible qu’avec un réel partenariat public-privé, en levant les tabous, et en éliminant les obstacles.

Nous pouvons surmonter les insuffisances avec, un Etat fort, juste et transparent, un secteur privé compétitif, un secteur public efficace, productif et bien gouverné et atteindre ainsi les objectifs du Développement Durable a conclu le président de l’UTICA.

Lui succédant, M. Diego ZORILLA, Coordonnateur résident des Nations unies en Tunisie a souligné la cohérence entre les valeurs des Nations unies et les valeurs adoptées par la Tunisie après sa révolution. Il a remercié l’UTICA pour son adhésion au Global Compact qui vise notamment une plus grande protection de l’environnement, un renforcement de la lutte contre la corruption qui coûte 5% du PIB mondial et impacte négativement le secteur privé. L’ONU, a ajouté M. Zorilla, appelle toutes les entreprises à adhérer aux 10 principes du global compact et aux principes des ODD qui constituent un ensemble de processus pour un développement durable de l’humanité et sont en corrélation avec les objectifs de l’agenda 2030.

Intervenant à son tour, Sami MARROUKI, président de l’IRSET et du réseau Pacte Mondial Tunisie a présenté le pacte mondial lancé par les Nations unies en 2000 et visant notamment à encourager les entreprises à s’engager sur la voie de la responsabilité sociétale (RSE) et à mettre en œuvre les principes des ODD. Il a ajouté que la Tunisie a adopté une stratégie nationale de la RSE soulignant que l’adhésion de l’UTICA au pacte est une fierté.

Suite à cette séance inaugurale, un panel de discussion a été organisé. La première communication faite par Ilhem Brini, Chargée des partenariats au bureau du coordonnateur résident – Système des Nations unies en Tunisie à porté sur « les ODD et le rôle du secteur privé ».

Mme Brini a souligné que les ODD doivent être appréhendés comme des leviers de développement, de croissance et de nouvelles opportunités offertes à l’entreprise. En effet global compact et les ODD peuvent être de véritable passeport pour les produits de l’entreprise. Elle a ensuite présenté l’agenda 2030, les ODD et le processus de leur adoption et leur contenu.

La deuxième communication, présenté par Erik Thomas Johnson, Expert ODD au patronat danois DI, a eu pour thème «ODD et opportunités pour les entreprises ». Il a présenté l’expérience danoise citant l’exemple d’entreprises du secteur de l’imprimerie et de l’emballage. Il a souligné que l’approche danoise s’appui sur une intégration des ODD dans la stratégie de l’entreprise comme étant de nouvelles opportunité offrants des avantages compétitifs nouveaux. L’entreprise, a ajouté l’intervenant, doit prendre en compte dans sa stratégie commerciale les nouvelles données relatives à l’environnement, à la RSE car les ODD sont en fait un langage mondial pour accéder à de nombreux marchés.

La troisième communication faite par M. Sami Marrouki, Président de l’IRSET – réseau global compact Tunisie a eu pour titre : « Global compact, renforcer le rôle citoyen du secteur privé ». M. Marrouki a mis l’accent sur le rôle de l’IRSET pour promouvoir les ODD et le pacte mondial au sein des entreprises. Le réseau tunisien de global compact qui s’intègre dans un réseau régional et mondial a noué des coopérations avec plusieurs réseaux nationaux a souligné M. Marrouki qui a ensuite présenté le plan d’action du réseau tunisien dont l’objectif est de recruter de nouvelle entreprises, de multiplier les actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des entreprises.