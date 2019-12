Un nouvel espace d’entrainement pédagogique a été implanté récemment à l’institut supérieur des Etudes Technologique de Mahdia (ISET), annonce le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Une entreprise d’entraînement pédagogique est la reproduction à l’identique d’une entreprise commerciale implantée dans un établissement universitaire afin de former, par la pratique, les étudiants pendant leurs cursus, de leur permettre d’améliorer leur employabilité et d’assurer leur insertion professionnelle, précise la même source.

Cet espace “PRACTIV” de l’Entreprise d’Entraînement Pédagogique utilise le concept “Learning by doing” permettant aux étudiants de l’ISET Mahdia d’acquérir et de certifier des compétences techniques et socioprofessionnelles dans 4 domaines: marketing, finance, comptabilité, commerce et administration.

313 étudiants ont été formés dont 149 ont finalisé le parcours. Cet espace PRACTIV est géré par un manager certifié à plein temps issu du secteur privé, 7 enseignants de l’ISET Mahdia encadrants-accompagnateurs certifiés et 1 enseignant de l’ISET Mahdia encadrant certifié PERSPROFILE.

PRACTIV permet de simuler toutes les activités commerciales d’une entreprise réelle, développer et mettre en marché divers produits proposés par ses entreprises marraines, transiger avec ses milliers de semblables répartis dans le monde…

C’est une opportunité pour les étudiants de l’ISET Mahdia d’accéder à une formation par la pratique certifiante et individualisée, rappelle la même source.