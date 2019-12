Une convention a été signée hier mercredi entre le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le transporteur aérien national, Tunisair, afin de faire bénéficier les enseignants universitaires de tarifs préférentiels et d’autres avantages sur les vols de la compagnie, a annoncé le ministère dans un communiqué publié jeudi.

La convention a été signée au siège du ministère par Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Ilyes Mnakbi, président directeur général de la compagnie en présence de plusieurs responsables.

La convention prévoit notamment des réductions substantielles au profit des enseignants universitaires ainsi que les membres de leur famille (conjoint et enfants de moins de 25 ans) sur tous les vols de la compagnie nationale au départ de Tunis ainsi que des franchises de bagages spéciales. Ces tarifs sont par ailleurs cumulables avec la comptabilisation des parcours dans le programme de fidélité de la compagnie, lit-on dans le communiqué.

Elle a pour objectif de faciliter les déplacements à l’étranger des enseignants universitaires aussi bien dans le cadre professionnel (colloques scientifiques, recherche, mobilités diverses) que personnel ou familial.