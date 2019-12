TOPNET, leader du marché de l’Internet en Tunisie, continue de consolider son réseau commercial pour soutenir la croissance de son activité, en inaugurant son tout premier point de vente franchisé TOPNET SHOP au Kef.

Cette nouvelle agence, qui se situe au cœur de la ville du Kef à l’Avenue Mongi Slim, Espace Zoghlami, sur l’une des artères principales de la ville, bénéficie d’un emplacement de choix pour sa clientèle.

A l’occasion de cette ouverture, une cérémonie d’inauguration a été organisée le mardi 3 Décembre au sein de l’agence TOPNET SHOP el Kef, en présence de la Directrice Générale de TOPNET, Mme. Rym Akremi Ben Dhief, des représentants des autorités locales, des cadres de la société ainsi que de l’ensemble des équipes ayant contribué à la réalisation de ce projet.

Par ailleurs une tombola a été lancée afin de permettre aux visiteurs et aux clients de gagner plusieurs cadeaux de valeur comme des TV, des smartphones, des abonnements internet…

La première franchise TOPNET Shop au Kef offrira les mêmes services que les agences officielles TOPNET à sa savoir une large gamme de produits ADSL et internet très haut débit Rapido VDSL, Fibre Optique pour les clients particuliers et professionnels, des solutions de sécurité et de cloud adaptées pour les entreprises de la région accompagnée par une attention particulière pour ses clients en terme de conseil, d’accompagnement et d’assistance.

A travers l’inauguration de sa première franchise au Kef pour couvrir la région du nord-Ouest du pays. TOPNET poursuit l’extension de son réseau d’agence direct et indirect en offrant à sa clientèle un service de qualité et de proximité.