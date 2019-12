Le Salon international de l’informatique et de la Bureautique SIB TELECOM 2019, se tiendra du 24 décembre au 29 décembre 2019 au centre des expositions la Charguia ExpoCenter.

Le Salon a été de tous les grands rendez vous de l’Informatique, des Technologies de l’information et de la Télécommunication en Tunisie à commencer par l’ordinateur familial, les technologies de la téléphonie mobiles et surtout de l’Internet et la propagation des réseaux sociaux dans la première décennie de ce siècle.