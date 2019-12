Le taux d’inflation continue de baisser, s’établissant ainsi, pour le mois de novembre 2019 à 6,3% contre 6,5% en octobre 2019 et 6,7% en septembre 2019, selon l’Institut national de la statistique (INS).

L’INS explique cette baisse par une décélération du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation de 6,6% à 6,3%, ainsi que le repli de l’inflation au niveau du groupe de transport à 2,9% contre 3,4% le mois précédent.

En novembre 2019, les prix de l’alimentation augmentent de 6,3% sur un an, en raison de l’augmentation des prix des viandes 11,1%, des fromages et œufs de 7,7%, et des fruits de 6,4%, précise l’INS.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 7,8% en raison de la hausse des prix des produits d’entretien courant du foyer de 9,8% et des prix des matériaux de construction de 8,1%.

Quant à l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie), elle s’établit à 6,7% contre 6,8% en octobre et 6,9% en septembre 2019. Les prix des produits libres non encadrés augmentent de 6,7% contre 5,0% pour les prix encadrés.

Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 7,2% contre 2,3% pour les produits alimentaires à prix encadrés.