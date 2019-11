Les investisseurs étrangers pourront désormais obtenir une carte de séjour tunisienne afin de faciliter l’exercice de leurs activités d’investissement, a annoncé l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA) dans un communiqué publié lundi 25 novembre 2019.

TIA indique également avoir lancé six nouveaux services en ligne destinés aux investisseurs tunisiens et étrangers. Ces services concernent la déclaration d’investissement, la constitution juridique des entreprises, les demandes d’obtention d’une autorisation et d’avantages fiscaux et financiers, le dépôt des projets prioritaires et des requêtes.

Ces services sont accessibles sur le site officiel de l’Instance : https://www.tia.gov.tn/