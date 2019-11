Le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères par intérim, Sabri Bachtobji, a prononcé un discours à Berlin lors de la 3ème session du congrès “G20 Compact with Africa”, dans lequel il a souligné les succès remportés par la Tunisie en matière de renforcement de la sécurité et de promotion de la transparence, de la bonne gouvernance et du climat d’investissement.

Bachtobji, chargé par le Président de la République de diriger la délégation tunisienne au séminaire, a affirmé que la Tunisie a progressé pour la deuxième année consécutive dans le rapport Doing Business publié par la Banque mondiale, saluant l’amitié de longue date entre la Tunisie et l’Allemagne “qui a atteint le niveau de partenariat stratégique”.

Dans ce contexte, il a salué le soutien et les mécanismes de financement mis en place par le gouvernement allemand pour encourager les investissements et les partenariats avec les pays africains, estimant que la participation de la Tunisie depuis 2017 à l’initiative allemande “Charte avec l’Afrique” confirmait les opportunités prometteuses du continent africain en matière de coopération et d’investissement, ainsi que l’aspiration commune à travailler davantage pour impulser les investissements privés en Afrique dans un partenariat mutuellement bénéfique.

Le ministre des AE part intérim a également exprimé la détermination de la Tunisie à poursuivre les réformes nécessaires pour réaliser la transition économique souhaitée en réponse aux défis économiques et sociaux actuels et aux aspirations de ses jeunes en matière d’emploi et de développement.

“La Tunisie continue de consolider la transition démocratique en consacrant les principes de la primauté du droit, des institutions et de l’alternance au pouvoir en organisant des élections législatives et présidentielle équitables et transparentes”, a-t-il souligné.

La 3ème session du congrès “G20 Compact with Africa” est organisé sous les auspices de la chancelière allemande Angela Merkel, en présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement africains partenaires de cette charte, dont le Maroc, Egypte, Ethiopie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Rwanda, Sénégal et Togo.

L’initiative, lancée par la présidence allemande du G20 en 2017, vise à encourager les investissements privés, à promouvoir le développement et à créer des emplois dans les pays africains.