Une délégation d’hommes d’affaires kényans effectue actuellement une visite en Tunisie pour faire connaître les potentialités du marché Kényan et les perspectives d’exportation vers ce marché, le plus dynamique parmi ceux du marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Cette délégation, dont les membres représentent des sociétés opérant dans les secteurs de la santé, les matériaux de construction, l’économie numérique et le textile, a pris part au forum économique tuniso-kényan, organisé mardi 12 novembre, par le Conseil d’Affaires tuniso-africain(TABC) en collaboration avec la Chambre économique africaine.

Les opérateurs Kényans ambitionnent à développer les échanges commerciaux entre les deux pays et à tirer profit de l’adhésion de la Tunisie à la COMESA, marché où les échanges entre les différents pays se font à un tarif douanier qui atteint 0% pour certains produits.

Le marché kényan -importateur par excellence- offre d’importantes opportunités pour les opérateurs tunisiens notamment, pour les produits transformés tels que l’huile d’olive dont les importations kényanes ont atteint, 1,8 million de dollars, en 2017, le sucre de canne avec un volume d’importations de 121,5 millions de dollars ainsi que les pâtes alimentaires avec 17,7 millions de dollars d’importations en 2017.

Le secteur des équipements représentent, également, des opportunités pour les opérateurs tunisiens, notamment les pièces et accessoires pour tracteurs dont les importations kényanes ont atteint 38,6 millions de dollars en 2017.

Idem pour le secteur de la santé au Kenya, dont la croissance devrait atteindre annuellement, de 7% à l’horizon de 2022. A cet égard, les investisseurs tunisiens peuvent exporter sur ce marché des médicaments et les produits hygiéniques (serviettes, couches pour bébé….).

Le marché kényan offre également, aux opérateurs tunisiens des opportunités dans le secteur du bâtiment, dont la croissance est engendrée par la forte croissance démographique que connait le pays.

Il permet, ainsi, d’importer les matériaux de construction à l’instar des fils en fer ou en acier, les briques, les carreaux et dalles, les tubes en plastiques ou en caoutchouc, les éviers et lavabos, les matériaux de coffrage, les fils et câbles à usage électrique et les transformateurs et convertisseurs électriques.

Le Kenya est classé au troisième rang des plus grandes économies d’Afrique subsaharienne avec un PIB d’environ 90 milliards de dollars (année 2019), et un PIB par habitant de 1000 dollars.

Au programme de la visite en Tunisie de la délégation Kényane, figurent des visites de terrain à un certain nombre des sociétés et de régions dont Sidi Bouzid, Tozeur et Kébili.