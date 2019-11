Le comité de pilotage chargé du suivi de la réalisation du projet de “création des petites entreprises dans les gouvernorats de Médenine et de Tataouine”, a présenté lors d’une séance de travail tenue récemment au siège du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi les résultats de ce projet lancé en décembre 2018.

Dans le cadre de ce projet, 260 jeunes ont été formés, en plus de la création de 76 projets dont 45% ont été crées par des femmes d’affaires dans différents secteurs notamment l’artisanat, l’agriculture et les services.

Ce projet vise à soutenir les jeunes, sur les plans technique et financier, voulant lancer leur propre petite entreprise, en prenant en considération leur compétences et la spécificité de leur région.

Le comité de pilotage assurera le suivi nécessaire pour garantir la pérennité de l’entreprise et favoriser un climat favorable à sa réussite.

Une formation adéquate sera assurée dans les domaines de marketing, de communication d’entreprise et de gestion en plus de la prochaine publication d’un manuel donnant une idée sur les procédures d’assistance et de soutien en matière de création de petite entreprise.

Le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi a mobilisé, en coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement pour le Nord de l’Afrique (UNOPS) et l’agence italienne pour la coopération au développement (AICS), une enveloppe de 30 mille dinars pour chaque projet.